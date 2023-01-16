В Думе хотят обсудить удаление из фильмов сцен с актерами-иноагентами

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев от партии «Единая Россия» предложил обсудить, как поступать с фильмами, в которых снялись актёры-иноагенты. Об этом сообщает ТАСС.
«Мое мнение, что необходимо такую работу провести для того, чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче – общественная цензура, но в интересах общества и государства», – сказал он.
Соловьев также отметил, что если большинство граждан выскажется за введение особой маркировки или удаления сцен, тогда «совместно с экспертами необходимо будет провести общественное обсуждение, а затем принимать законодательные решения».
«Предлагаю провести опрос и общественное обсуждение целесообразности принятия такого решения», – сказал он.
13 января минюст признал иноагентами актера Смольянинова и критика Троицкого.