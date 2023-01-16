В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
24 минуты назад

В Думе хотят обсудить удаление из фильмов сцен с актерами-иноагентами

Елена Прошина

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев от партии «Единая Россия» предложил обсудить, как поступать с фильмами, в которых снялись актёры-иноагенты. Об этом сообщает ТАСС.

В Думе хотят обсудить удаление из фильмов сцен с актерами-иноагентами
Фото: ТАССТАСС

«Мое мнение, что необходимо такую работу провести для того, чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче – общественная цензура, но в интересах общества и государства», – сказал он.

Соловьев также отметил, что если большинство граждан выскажется за введение особой маркировки или удаления сцен, тогда «совместно с экспертами необходимо будет провести общественное обсуждение, а затем принимать законодательные решения».

«Предлагаю провести опрос и общественное обсуждение целесообразности принятия такого решения», – сказал он.

13 января минюст признал иноагентами актера Смольянинова и критика Троицкого.

Политика,Сергей Соловьев,Единая Россия,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители