В Думе хотят обсудить удаление из фильмов сцен с актерами-иноагентами

«Мое мнение, что необходимо такую работу провести для того, чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче – общественная цензура, но в интересах общества и государства», – сказал он.