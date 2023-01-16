Примаков прояснил ситуацию с русским кладбищем под Парижем

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал в своем Telegram-канале, что никакого сноса русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа не планируется. Деньги за аренду земли будут собраны за счет сбора средств.

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Примаков пояснил, что муниципалитет Сент-Женевьев-де-Буа с формулировкой «временно» отказался принимать деньги от российского посольства за аренду участков земли, на которых находится могилы соотечественников.

Глава Россотрудничества уточнил, что «никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается». Он добавил, что денежные средства будут собраны иным способом.

По его словам, этим вопросом занимается регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Николай Иванович Лопухин.

Примаков предположил, что российский бизнес сможет помочь со сбором средств на фоне того, что французы отказываются принимать «правительственные» деньги.