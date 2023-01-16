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9 минут назад

Примаков: русское кладбище под Парижем оплатят за счет сбора средств

Илья Родин

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал в своем Telegram-канале, что никакого сноса русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа не планируется. Деньги за аренду земли будут собраны за счет сбора средств.

Примаков прояснил ситуацию с русским кладбищем под Парижем
Фото: ТАССТАСС

Примаков пояснил, что муниципалитет Сент-Женевьев-де-Буа с формулировкой «временно» отказался принимать деньги от российского посольства за аренду участков земли, на которых находится могилы соотечественников.

Глава Россотрудничества уточнил, что «никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается». Он добавил, что денежные средства будут собраны иным способом.

Кладбище русских эмигрантов во Франции оказалось под угрозой

По его словам, этим вопросом занимается регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Николай Иванович Лопухин.

Примаков предположил, что российский бизнес сможет помочь со сбором средств на фоне того, что французы отказываются принимать «правительственные» деньги.

Кроме того, он призвал к пониманию по этому вопросу и прекращению чрезмерно бурных дискуссий в СМИ и интернете.

Политика,Евгений Примаков,Россотрудничество,
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