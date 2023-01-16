Путин заявил Эрдогану о лицемерии Киева

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о лицемерии властей Украины . Об этом сообщается на сайте Кремля .

В ходе беседы российский лидер указал на деструктивную линию Киева. Он отметил, что Украина сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада, который наращивает объемы поставок военной техники и вооружений в страну.