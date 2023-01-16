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12 минут назад

Путин заявил Эрдогану о лицемерии Киева

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о лицемерии властей Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил Эрдогану о лицемерии Киева
Фото: ТАССТАСС

В ходе беседы российский лидер указал на деструктивную линию Киева. Он отметил, что Украина сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада, который наращивает объемы поставок военной техники и вооружений в страну.

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«Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — сказано в сообщении по итогам разговора.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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