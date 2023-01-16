Посольство РФ отреагировало на ситуацию вокруг кладбища во Франции

Посольство России отреагировало на ситуацию вокруг кладбища Сен-Женевьев-де-Буа в парижском пригороде, где захоронены русские эмигранты. В дипмиссии назвали ситуацию категорически неприемлемой. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды участков на своем кладбище, где захоронены известные деятели отечественной культуры (в том числе Бунин, Мережковский и Гиппиус). Посольство РФ во Франции считает эту ситуацию категорически неприемлемой.

«Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», - заявили в посольстве.

Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников. В дипмиссии подчеркнули, что вопрос оплаты отложен, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там также призвали мэрию и общественность города к взаимодействию, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.