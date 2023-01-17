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1 час назад

Вологодский губернатор призвал чиновников не проводить отпуск за границей

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Глава Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников не проводить отпуска за границей.

Вологодским чиновникам порекомендовали воздержаться от отдыха за границей
Фото: EPAEPA

«Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — приводит РИА Новости слова Кувшинникова на оперативном совещании.

Он отметил, что настоятельно рекомендует не совершать поездок в зарубежные страны и заняться поддержкой нуждающихся, в том числе земляков, принимающих участие в спецоперации.

Ранее депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключён из сторонников партии «Единая Россия» после того, как разместил публикацию с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

Политика,Олег Кувшинников,Единая Россия,
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