Вологодским чиновникам порекомендовали воздержаться от отдыха за границей

Глава Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников не проводить отпуска за границей.
«Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — приводит РИА Новости слова Кувшинникова на оперативном совещании.
Он отметил, что настоятельно рекомендует не совершать поездок в зарубежные страны и заняться поддержкой нуждающихся, в том числе земляков, принимающих участие в спецоперации.
Ранее депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключён из сторонников партии «Единая Россия» после того, как разместил публикацию с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.