Вологодским чиновникам порекомендовали воздержаться от отдыха за границей

«Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — приводит РИА Новости слова Кувшинникова на оперативном совещании.