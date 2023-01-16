В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на Крещение

В прошлом году Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение из-за сложной эпидемиологической ситуации в РФ. Как отметил пресс-секретарь президента, церковь заявила, что в условиях пандемии COVID-19 стоит отказаться от такой меры.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко дала рекомендации по крещенским купаниям в проруби. По ее словам, находиться в ней больше минуты не стоит. Эксперт отметила, что нужно соблюдать правила для того, чтобы не заболеть. Так, после процедуры необходимо вытереться насухо, надеть на себя сухую теплую одежду и обувь, выпить горячего чая. Вместе с тем специалист предостерегла от употребления алкоголя после купания. Процедура, как указала врач, будет полезна тем людям, которые к ней подготовлены. Остальные могут столкнуться с различными осложнениями, пояснила Семененко.