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27 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на Крещение

Лера Букина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся планов Владимира Путина на Крещение. Представитель Кремля заявил, что информации об этом у него нет, передает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не знаю», — подчеркнул Песков.

Впервые в Кремле упомянули об участии российского президента в крещенских купаниях в 2018 году.

В прошлом году Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение из-за сложной эпидемиологической ситуации в РФ. Как отметил пресс-секретарь президента, церковь заявила, что в условиях пандемии COVID-19 стоит отказаться от такой меры.

Лукашенко в одиночестве окунулся в крещенскую купель

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко дала рекомендации по крещенским купаниям в проруби. По ее словам, находиться в ней больше минуты не стоит. Эксперт отметила, что нужно соблюдать правила для того, чтобы не заболеть. Так, после процедуры необходимо вытереться насухо, надеть на себя сухую теплую одежду и обувь, выпить горячего чая. Вместе с тем специалист предостерегла от употребления алкоголя после купания. Процедура, как указала врач, будет полезна тем людям, которые к ней подготовлены. Остальные могут столкнуться с различными осложнениями, пояснила Семененко.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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