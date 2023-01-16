В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
38 минут назад

Песков опроверг удары ВС РФ по жилым домам на Украине

Алиса Селезнёва

Российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков опроверг удары ВС РФ по жилым домам на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске (Днепре) на Россию.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», - заметил Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что заключения некоторых представителей украинской стороны, говорят о том, что трагедия в Днепропетровске (Днепре) «стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», сообщает ТАСС.

Арестович объяснил усталостью свои слова о работе в Днепре украинской ПВО

Подъезд многоэтажного дома обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские власти назвали причиной произошедшего попадание ракеты.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

Политика,Дмитрий Песков,Верховный суд,ФСБ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители