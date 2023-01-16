Песков опроверг удары ВС РФ по жилым домам на Украине

Российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске (Днепре) на Россию.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», - заметил Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что заключения некоторых представителей украинской стороны, говорят о том, что трагедия в Днепропетровске (Днепре) «стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», сообщает ТАСС.
Подъезд многоэтажного дома обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские власти назвали причиной произошедшего попадание ракеты.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.