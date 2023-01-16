Песков опроверг удары ВС РФ по жилым домам на Украине

Российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске (Днепре) на Россию.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», - заметил Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что заключения некоторых представителей украинской стороны, говорят о том, что трагедия в Днепропетровске (Днепре) «стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», сообщает ТАСС.

Подъезд многоэтажного дома обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские власти назвали причиной произошедшего попадание ракеты.