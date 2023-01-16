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24 минуты назад

МИД: США и Канада решили оставить российских дипломатов без медуслуг

Елена Прошина

США, Канада и ряд европейских стран принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание российских дипломатов. Об этом рассказал в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

МИД: США и Канада решили оставить российских дипломатов без медуслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США, Канада и некоторые европейские страны создают для российских загранучреждений препятствия в доступе к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание, пользование иными услугами, что также мешает адекватному функционированию диппредставительств», - сказал замминистра.

При этом он уточнил, что такие действия вынуждают российскую сторону отвечать зеркальными мерами, что обычно имеет «отрезвляющий» эффект. Он также напомнил, что в последнее время закрылся ряд российских генеральных консульств, а их сотрудников выдворили.

«Одновременно нам не позволяют восполнить понесенные загранучреждениями кадровые потери. В результате нормальное функционирование российских дипмиссий за рубежом существенно затруднено», - добавил Иванов.

Однако, он добавил, что несмотря на все трудности, российские дипломаты не прекращают работать даже в самых сложных условиях.

Политика,Евгений Иванов,
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