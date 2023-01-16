В МИД рассказали об атаках на российские посольства

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия фиксирует атаки на свои посольства в разных странах и попытки подстроить ДТП с российскими дипломатами. Об этом сообщает ТАСС.
Иванов отметил, что атаки происходят на фоне «искусственно раздуваемой русофобской истерии».
Нападения на дипломатические представительства замминистра назвал «вопиющими случаями нарушения иностранными государствами международного права» в сфере обеспечения безопасности дипломатов.
«Многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», - подчеркнул Иванов.
Он отметил, что здания российских посольств и консульств не раз пытались поджечь, а в школах при посольствах разбивали окна. Иногда агрессии подвергались российские дипломаты и члены их семей, были попытки подстроить ДТП с их участием, заявил Иванов.
Он уточнил, что уже возбуждено несколько уголовных дел.
В 2022 году МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом и заявил о «тотальной дискриминации».
Среди наиболее распространенных нарушений дипломаты назвали отказы в предоставлении россиянам услуг (образовательных, медицинских, банковских), меры против российского бизнеса, арест имущества, «принуждения к публичным покаяниям», отстранения от спортивных соревнований, оскорбления, порчу имущества, увольнения с работы, выселения из жилья.
В МИД также упомянули о нападениях на дипломатические представительства России и борьбу с памятниками советским воинам.