В МИД рассказали об атаках на российские посольства

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия фиксирует атаки на свои посольства в разных странах и попытки подстроить ДТП с российскими дипломатами. Об этом сообщает ТАСС.

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Иванов отметил, что атаки происходят на фоне «искусственно раздуваемой русофобской истерии».

Нападения на дипломатические представительства замминистра назвал «вопиющими случаями нарушения иностранными государствами международного права» в сфере обеспечения безопасности дипломатов.

«Многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия», - подчеркнул Иванов.

Он отметил, что здания российских посольств и консульств не раз пытались поджечь, а в школах при посольствах разбивали окна. Иногда агрессии подвергались российские дипломаты и члены их семей, были попытки подстроить ДТП с их участием, заявил Иванов.

Он уточнил, что уже возбуждено несколько уголовных дел.

В 2022 году МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом и заявил о «тотальной дискриминации».

Среди наиболее распространенных нарушений дипломаты назвали отказы в предоставлении россиянам услуг (образовательных, медицинских, банковских), меры против российского бизнеса, арест имущества, «принуждения к публичным покаяниям», отстранения от спортивных соревнований, оскорбления, порчу имущества, увольнения с работы, выселения из жилья.