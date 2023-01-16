Сенатор призвал ответить ЕС на дискриминацию россиян в выдаче виз

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные - вплоть до невыполнимых - правила выдачи российских виз иностранцам, чтобы защитить россиян от открытой дискриминации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

"МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта", — написал Клишас.

Он добавил, что подобная политика западных государств проводится давно, но все еще непонятно, какие ответные меры РФ готова принять в отношении этих стран.