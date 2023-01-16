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1 час назад

Клишас: необходимы зеркальные правила выдачи виз РФ иностранцам в ответ на дискриминациюне, на 5 уже

Газета.Ru

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные - вплоть до невыполнимых - правила выдачи российских виз иностранцам, чтобы защитить россиян от открытой дискриминации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор призвал ответить ЕС на дискриминацию россиян в выдаче виз
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА НовостиПресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

"МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта", — написал Клишас.

Он добавил, что подобная политика западных государств проводится давно, но все еще непонятно, какие ответные меры РФ готова принять в отношении этих стран.

Ранее статс-секретарь — заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Политика,Андрей Клишас,Евгений Иванов,МИД России,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,ЕС,
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