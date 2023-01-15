Слуцкий ответил на слова Столтенберга об отношениях с Россией

Отношения между Россией и Западом больше не будут прежними, никакие компромиссы с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы. Об этом в воскресенье заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине.
"Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело. Нельзя не признать - как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим!" - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению главы комитета, "призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада - та же мышеловка с "бесплатным сыром". "Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!" - резюмировал Слуцкий.
Ранее Столтенберг в интервью германской газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, заявил, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что Западу "не следует недооценивать Россию", у которой в распоряжении находятся "огромные ресурсы".