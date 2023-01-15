В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Слуцкий: компромиссы с бывшими западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы

ТАСС

Отношения между Россией и Западом больше не будут прежними, никакие компромиссы с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы. Об этом в воскресенье заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине.

Слуцкий ответил на слова Столтенберга об отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело. Нельзя не признать - как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим!" - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению главы комитета, "призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада - та же мышеловка с "бесплатным сыром". "Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!" - резюмировал Слуцкий.

Ранее Столтенберг в интервью германской газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, заявил, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что Западу "не следует недооценивать Россию", у которой в распоряжении находятся "огромные ресурсы".

Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители