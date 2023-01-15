Слуцкий ответил на слова Столтенберга об отношениях с Россией

"Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело. Нельзя не признать - как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим!" - написал он в своем Telegram-канале.