Опубликована реакция Зеленского на призыв Путина к миру в 2019 году

Журналист Павел Зарубин опубликовал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на призыв президента России Владимира Путина к миру в 2019 году.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 198 человек, в том числе против Зарубина.

В публикации журналист сообщает, что снял эти кадры на мобильный телефон в 2019 году.

«То, как вёл себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру», — подписал Зарубин.