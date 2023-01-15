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28 минут назад

Журналист Зарубин опубликовал реакцию Зеленского на призыв Путина к миру в 2019 году

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Журналист Павел Зарубин опубликовал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на призыв президента России Владимира Путина к миру в 2019 году.

Опубликована реакция Зеленского на призыв Путина к миру в 2019 году
Фото: ТАССТАСС

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 198 человек, в том числе против Зарубина.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

В публикации журналист сообщает, что снял эти кадры на мобильный телефон в 2019 году.

«То, как вёл себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру», — подписал Зарубин.

Согласно указу Зеленского, действие санкций вводится сроком на десять лет.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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