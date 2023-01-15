Опубликована реакция Зеленского на призыв Путина к миру в 2019 году

Журналист Павел Зарубин опубликовал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на призыв президента России Владимира Путина к миру в 2019 году.
Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 198 человек, в том числе против Зарубина.
В публикации журналист сообщает, что снял эти кадры на мобильный телефон в 2019 году.
«То, как вёл себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру», — подписал Зарубин.
Согласно указу Зеленского, действие санкций вводится сроком на десять лет.