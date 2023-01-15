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40 минут назад

Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана вопросы стабилизации в стране

RT на русскомиещё 1

Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки проблемы стабилизации обстановки в стране.

Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана вопросы стабилизации в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Замир Кабулов и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов провели встречу с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Отмечается, что стороны обсудили региональную безопасность и проблемы стабилизации обстановки в Афганистане.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отмечал необходимость сотрудничества с правительством талибов* по вопросам, отвечающим национальным интересам России.

В июне представитель талибов замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал посетили Петербургский международный экономический форум.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Политика,Дмитрий Жирнов,Амир Хан,Замир Кабулов,МИД России,Талибан,ООН,
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