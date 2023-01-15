Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана вопросы стабилизации в стране

Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки проблемы стабилизации обстановки в стране.
«Замир Кабулов и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов провели встречу с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.
Отмечается, что стороны обсудили региональную безопасность и проблемы стабилизации обстановки в Афганистане.
Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отмечал необходимость сотрудничества с правительством талибов* по вопросам, отвечающим национальным интересам России.
В июне представитель талибов замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал посетили Петербургский международный экономический форум.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.