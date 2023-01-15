Отказ Молдавии ввести санкции против России объяснили

Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Даниэл Водэ.
«Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа», — приводит РИА Новости его слова.
Водэ добавил, что ограничение поставок российских энергоресурсов могло бы негативно сказаться на экономике Молдавии.
В ноябре молдавский министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что Молдавии необходима финансовая помощь в размере €1,1 млрд в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.