Отказ Молдавии ввести санкции против России объяснили

Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Даниэл Водэ.

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«Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа», — приводит РИА Новости его слова.

Водэ добавил, что ограничение поставок российских энергоресурсов могло бы негативно сказаться на экономике Молдавии.