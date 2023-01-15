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11 минут назад

Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за рисков не получить газ

RT на русскомиещё 1

Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Даниэл Водэ.

Отказ Молдавии ввести санкции против России объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Беларусь из-за рисков прекращения поставок российского газа», — приводит РИА Новости его слова.

Водэ добавил, что ограничение поставок российских энергоресурсов могло бы негативно сказаться на экономике Молдавии.

В Молдавии обвинили Россию в планировании нападения на страну

В ноябре молдавский министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что Молдавии необходима финансовая помощь в размере €1,1 млрд в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.

Политика,В мире,Даниэл Водэ,ЕС,
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