В России отреагировали на сравнение решений Путина с игрой ва-банк

«Наш президент действует иным образом даже по тому принципу, что они ничего не видели, что происходило восемь лет в Донбассе. Почему-то они ничего там не видели. Люди просили о помощи, мы начали эту помощь оказывать, и это стало называться ва-банк. Восемь лет никто на это не обращал внимания, они на другие события, которые происходили на Украине, закрывали глаза. Если бы решения были спонтанными, все было бы по-другому», — сказала депутат.