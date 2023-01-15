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22 минуты назад

Путин положительно оценил динамику СВО

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции. В интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" глава государства выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.

Путин оценил динамику СВО
Фото: ТАССТАСС

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Конашенкова, полный контроль над Соледаром позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (украинское название - Бахмут), расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.

Политика,Павел Зарубин,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
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