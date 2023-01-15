Путин оценил динамику СВО

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.