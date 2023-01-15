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29 минут назад

Захарова заявила, что Арестовича не получится сделать "внедренным агентом Кремля"

ТАСС

Представить советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича "внедренным агентом Кремля" не получится. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила возможность сделать Арестовича "агентом Кремля"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После "сбития", а потом "не сбития" украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он - лицо киевского режима. [Президент Украины Владимир] Зеленский - нос, а Арестович - лицо", - отметила дипломат.

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Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

Политика,Алексей Арестович,Мария Захарова,МИД России,
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