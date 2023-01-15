Захарова оценила возможность сделать Арестовича "агентом Кремля"

"После "сбития", а потом "не сбития" украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он - лицо киевского режима. [Президент Украины Владимир] Зеленский - нос, а Арестович - лицо", - отметила дипломат.