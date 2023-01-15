В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
24 минуты назад

В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем ради контроля над Евразией

Lenta.ru

Для того чтобы контролировать Евразию, в США начали готовиться к войне с Китаем. Об этом заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в Telegram-канале.

В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем ради контроля над Евразией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки», — считает политик.

Видео дня

По ее мнению, мир должен осознать, что Вашингтон с момента окончания Второй мировой войны развязал 201 мировой конфликт. В частности, США виновны в трагедиях в Ираке, Северной Корее, во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Сирии, заявила сенатор.

В начале XXI в Америки вновь решили «затеять новую очень опасную геополитическую игру», которая нацелена на нейтрализацию двух ядерных мировых держав — России и Китая, написала Ковитиди.

Сенатор от Крыма обвинила США во втягивании России в вооруженный конфликт на Украине после событий 2014 года. Таким же образом Китай был вынужден начать военные действия за Тайвань, уверена Ковитиди.

Она рассказала, что Пентагон запланировал выделить Военно-морскому флоту (ВМФ) США 32 миллиарда долларов на новые корабли и 36 самолетов F-35, каждый из которых стоит около 89 миллионов. Еще 621 миллион оказался выделен на две подлодки SN-774 Virginia, предназначенные для Тихого океана и обслуживающиеся на военной верфи Перл-Харбор.

«Очевидно, что Белый дом не будет тягаться с Пекином в одиночку, подобно войне на Украине США втянут в конфликт своих вассалов. В данном регионе ожидается участие на стороне США Японии», — подытожила Ковитиди.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что США подтвердили свое отношение к России и Китаю как к стратегическим недругам. По его словам, основная задача Вашингтона заключается в создании проблем для Москвы и Пекина «как для своих основных оппонентов в этом глобализме», а также в стабильной поддержке военных конфликтов.

Политика,Ольга Ковитиди,Адальби Шхагошев,Совет Федерации,Госдума,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители