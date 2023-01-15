В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем ради контроля над Евразией

Для того чтобы контролировать Евразию, в США начали готовиться к войне с Китаем. Об этом заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в Telegram-канале.

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«Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки», — считает политик.

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По ее мнению, мир должен осознать, что Вашингтон с момента окончания Второй мировой войны развязал 201 мировой конфликт. В частности, США виновны в трагедиях в Ираке, Северной Корее, во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Сирии, заявила сенатор.

В начале XXI в Америки вновь решили «затеять новую очень опасную геополитическую игру», которая нацелена на нейтрализацию двух ядерных мировых держав — России и Китая, написала Ковитиди.

Сенатор от Крыма обвинила США во втягивании России в вооруженный конфликт на Украине после событий 2014 года. Таким же образом Китай был вынужден начать военные действия за Тайвань, уверена Ковитиди.

Она рассказала, что Пентагон запланировал выделить Военно-морскому флоту (ВМФ) США 32 миллиарда долларов на новые корабли и 36 самолетов F-35, каждый из которых стоит около 89 миллионов. Еще 621 миллион оказался выделен на две подлодки SN-774 Virginia, предназначенные для Тихого океана и обслуживающиеся на военной верфи Перл-Харбор.

«Очевидно, что Белый дом не будет тягаться с Пекином в одиночку, подобно войне на Украине США втянут в конфликт своих вассалов. В данном регионе ожидается участие на стороне США Японии», — подытожила Ковитиди.