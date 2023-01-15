Полянский оценил объявленный Киевом «саммит мира»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал объявленный Киевом «саммит мира».
«Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это "саммитом", никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом», – пояснил Полянский в эфире RT.
Дипломат отметил, что «саммит» будет, фактически, заседанием Совбеза по Украине, скомбинированным с заседанием спецкомиссии ООН по Украине.
Ранее «СП» писала о том, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это будет зависеть от ситуации в области безопасности.