Полянский оценил объявленный Киевом «саммит мира»

«Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это "саммитом", никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом», – пояснил Полянский в эфире RT.