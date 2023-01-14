Посольство РФ предупредило о последствиях передачи танков Киеву

Поставки британских танков Challenger 2 киевским военным не помогут им переломить ситуацию на поле боя, приведут к дальнейшему ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Лондоне.