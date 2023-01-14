Посольство РФ предупредило о последствиях передачи танков Киеву

Поставки британских танков Challenger 2 киевским военным не помогут им переломить ситуацию на поле боя, приведут к дальнейшему ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Лондоне.
«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», - подчеркнули дипломаты.
В посольстве уточнили, что отправка тяжелой техники в составе пакета военной помощи в полном объеме отвечает линии Соединенного Королевства на затягивание конфронтации.
По оценке дипломатов, это подтверждается резкими заявлениями официальных лиц, подчеркнутым игнорированием неоднократно озвученной Москвой идеи переговорного урегулирования.
Танки Challenger 2 «станут законной крупной мишенью для российских орудий», резюмировали в дипмиссии.