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19 минут назад

Посольство РФ предупредило о последствиях передачи британских танков Киеву

Илья Родин

Поставки британских танков Challenger 2 киевским военным не помогут им переломить ситуацию на поле боя, приведут к дальнейшему ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Лондоне.

Посольство РФ предупредило о последствиях передачи танков Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», - подчеркнули дипломаты.

Британия решила отправить на Украину танковый эскадрон

В посольстве уточнили, что отправка тяжелой техники в составе пакета военной помощи в полном объеме отвечает линии Соединенного Королевства на затягивание конфронтации.

По оценке дипломатов, это подтверждается резкими заявлениями официальных лиц, подчеркнутым игнорированием неоднократно озвученной Москвой идеи переговорного урегулирования.

Танки Challenger 2 «станут законной крупной мишенью для российских орудий», резюмировали в дипмиссии.

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