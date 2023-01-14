В СФ высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах

«Действующее законодательство действительно содержит ограничения по ряду составов Уголовного кодекса Российской Федерации, которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться. Поэтому сейчас мы никак не обойдем этот вопрос», — заявил он и отметил, что для реализации данного процесса нужно внести корректировки в существующее законодательство.