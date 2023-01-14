В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
29 минут назад

В Совфеде высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах

Lenta.ru

Первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев назвал преждевременным изменение законов для участия бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в выборах. Об этом сообщает РБК.

В СФ высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действующее законодательство действительно содержит ограничения по ряду составов Уголовного кодекса Российской Федерации, которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться. Поэтому сейчас мы никак не обойдем этот вопрос», — заявил он и отметил, что для реализации данного процесса нужно внести корректировки в существующее законодательство.

При этом Полетаев пояснил, что на данный момент не видит в этом необходимости.

«Есть ли в этом потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности», — высказался он.

Ранее генерал, член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулев заявил, что участники СВО обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов, а также для дальнейшей работы в рамках должности.

Политика,Андрей Гурулев,Владимир Полетаев,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители