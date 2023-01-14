Чудовищный стыд: Медведев о заявлении Кисиды и Байдена

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил как обслуживающий персонал США и предал память сотен тысяч жертв атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев .

В своем Telegram-канале он назвал "чудовищным стыдом" совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Медведев подчеркнул, что не будет "даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства".