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14 минут назад

Медведев заявил, что премьер Японии предал память жертв Хиросимы и Нагасаки

ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил как обслуживающий персонал США и предал память сотен тысяч жертв атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Чудовищный стыд: Медведев о заявлении Кисиды и Байдена
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале он назвал "чудовищным стыдом" совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Медведев подчеркнул, что не будет "даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства".

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"Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой - его собственная Родина", - отметил зампред Совбеза РФ, сравнив японского премьера с "обслуживающим персоналом для американцев".

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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