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1 час назад

Financial Times: Запад намерен усилить военную помощь Киеву, чтобы поменять взгляды Путина

Газета.Ruиещё 3

Лидеры стран Запада намерены усилить военную помощь Украине с целью изменить мышление российского президента Владимира Путина. Об этом пишет газета The Financial Times.

Запад захотел поменять взгляды Путина поставкой оружия Киеву
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФМихаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В статье говорится, что коллективный Запада прибегнет к разным шагам, чтобы противостоять решениям Путина. С самого начала российской спецоперации на Украине отношение и политика западных политиков относительно противодействия главе РФ неоднократно менялись.

«Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия не захочет бросить свои «максималистские цели» до того времени, пока ее войскам не будет нанесен значительный урон с украинской стороны. Однако, указано в материале FT, в настоящее время какие-либо военные успехи ВСУ не гарантируют признание Путиным своего поражения.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что поставки США Украине управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS могут говорить о том, что западные страны серьезно опасаются танковых атак российских войск в зоне.

Политика,Владимир Путин,
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