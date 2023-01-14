Запад захотел поменять взгляды Путина поставкой оружия Киеву

Лидеры стран Запада намерены усилить военную помощь Украине с целью изменить мышление российского президента Владимира Путина. Об этом пишет газета The Financial Times.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В статье говорится, что коллективный Запада прибегнет к разным шагам, чтобы противостоять решениям Путина. С самого начала российской спецоперации на Украине отношение и политика западных политиков относительно противодействия главе РФ неоднократно менялись.

«Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия не захочет бросить свои «максималистские цели» до того времени, пока ее войскам не будет нанесен значительный урон с украинской стороны. Однако, указано в материале FT, в настоящее время какие-либо военные успехи ВСУ не гарантируют признание Путиным своего поражения.