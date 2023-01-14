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23 минуты назад

Президент Додик ответил на критику награждения Путина

News.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что наградил президента России Владимира Путина за его поддержку Дейтонского соглашения, благодаря которому создана Босния и Герцеговина. Так он ответил на критику решения о награждении российского лидера со стороны главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, сообщает ТАСС.

Президент Додик ответил на критику награждения Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он нас уважает и поддерживает международное соглашение, на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина, — сказал Додик.

Он добавил, что когда антироссийские санкции достигли своего пика, у некоторых стран Европы наблюдался повышенный уровень товарооборота с Москвой.

И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра, — посетовал политик.

Милорад Додик наградил Владимира Путина высшей наградой Республики Сербской

Туркович, уходящая с должности, ранее назвала награду Путину от Республики Сербской «пощечиной всему миру». Додик в ответ напомнил сербское крылатое выражение, которое по его словам, точно придумали для таких чиновников: «каждое ее слово требует пощечины».

Ранее осудили решение Республики Сербской о награждении Владимира Путина орденом в Евросоюзе. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал этот шаг прискорбным и неправильным. Награждение состоялось заочно в рамках празднования Дня Республики Сербской, отмечавшегося 9 января.

Политика,Милорад Додик,Владимир Путин,ЕС,
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