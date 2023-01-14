Президент Додик ответил на критику награждения Путина

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что наградил президента России Владимира Путина за его поддержку Дейтонского соглашения, благодаря которому создана Босния и Герцеговина. Так он ответил на критику решения о награждении российского лидера со стороны главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, сообщает ТАСС.

Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он нас уважает и поддерживает международное соглашение, на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина, — сказал Додик.

Он добавил, что когда антироссийские санкции достигли своего пика, у некоторых стран Европы наблюдался повышенный уровень товарооборота с Москвой.

И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра, — посетовал политик.

Туркович, уходящая с должности, ранее назвала награду Путину от Республики Сербской «пощечиной всему миру». Додик в ответ напомнил сербское крылатое выражение, которое по его словам, точно придумали для таких чиновников: «каждое ее слово требует пощечины».