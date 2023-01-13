Небензя сделал заявление об украинском проекте резолюции о "мирном плане"

Проект резолюции о «мирном плане», который пытается продвинуть Киев , не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Его слова приводит ТАСС.

«В том числе состоящий из десяти пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью», — отметил он.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о планах Киева сделать приоритетом номер один в ООН в феврале резолюцию президента страны Владимира Зеленского, «посвященную мирному плану». По ее словам, в нее легли десять пунктов, над их обсуждением будет работать постпред Сергей Кислица.