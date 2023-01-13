Небензя сделал заявление об украинском проекте резолюции о "мирном плане"

Проект резолюции о «мирном плане», который пытается продвинуть Киев, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.
Небензя заявил, что у Киева постоянно «появляются разного рода экстравагантные идеи».
«В том числе состоящий из десяти пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью», — отметил он.
Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о планах Киева сделать приоритетом номер один в ООН в феврале резолюцию президента страны Владимира Зеленского, «посвященную мирному плану». По ее словам, в нее легли десять пунктов, над их обсуждением будет работать постпред Сергей Кислица.