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9 минут назад

Небензя сделал заявление об украинском проекте резолюции о "мирном плане"

Елена Прошина

Проект резолюции о «мирном плане», который пытается продвинуть Киев, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Небензя сделал заявление об украинском проекте резолюции о "мирном плане"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Небензя заявил, что у Киева постоянно «появляются разного рода экстравагантные идеи».

«В том числе состоящий из десяти пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью», — отметил он.

Небензя отреагировал на идею Киева организовать трибунал против России

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о планах Киева сделать приоритетом номер один в ООН в феврале резолюцию президента страны Владимира Зеленского, «посвященную мирному плану». По ее словам, в нее легли десять пунктов, над их обсуждением будет работать постпред Сергей Кислица.

Политика,Сергей Кислица,Василий Небензя,Владимир Зеленский,ООН,
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