Полянский назвал условие проведения «саммита мира»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проведение инициируемого Киевом «саммита мира» в ООН потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Условие он озвучил в эфире телеканала RT.

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«В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены», — подчеркнул Полянский.

Дипломат отметил, что встречу на полях ООН не запрещено называть «саммитом», однако уточнил, что «не следует выдавать желаемое за действительное».