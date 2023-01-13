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26 минут назад

Посол России в Эстонии рассказал о порче автомобилей дипломатов

Газета.Ru

В Эстонии прошла кампания по порче автомобилей российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в Таллине Владимира Липаева.

Посол России в Эстонии рассказал о порче автомобилей дипломатов
Фото: Черный список | Смоленск/VKЧерный список | Смоленск/VK

«Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был», - сказал Липаев.

Посол также добавил, что на сегодняшний день неизвестные прекратили портить машины дипломатов. По его словам, это может быть связано с тем, что в ситуацию вмешались страховые компании, которым надоело выплачивать ущерб.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии. Автомобиль, в котором она ехала, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

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