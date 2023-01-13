Посол России в Эстонии рассказал о порче автомобилей дипломатов

В Эстонии прошла кампания по порче автомобилей российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в Таллине Владимира Липаева.
«Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был», - сказал Липаев.
Посол также добавил, что на сегодняшний день неизвестные прекратили портить машины дипломатов. По его словам, это может быть связано с тем, что в ситуацию вмешались страховые компании, которым надоело выплачивать ущерб.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии. Автомобиль, в котором она ехала, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen.