Посол России в Эстонии рассказал о порче автомобилей дипломатов

В Эстонии прошла кампания по порче автомобилей российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в Таллине Владимира Липаева.

Фото: Черный список | Смоленск/VK Черный список | Смоленск/VK

«Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был», - сказал Липаев.

Посол также добавил, что на сегодняшний день неизвестные прекратили портить машины дипломатов. По его словам, это может быть связано с тем, что в ситуацию вмешались страховые компании, которым надоело выплачивать ущерб.