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9 минут назад

Постпредство России при ООН назвало цель спецоперации

Lenta.ru

Москва никогда не ставила перед собой цель уничтожить Украину, заявил в эфире британской радиостанции LBC первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Постпредство России при ООН назвало цель спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нашей целью было обеспечение того, чтобы права человека в этой стране защищались так же, как они защищаются в других странах», — ответил он на соответствующий вопрос о цели спецоперации в эфире радиостанции.

Полянский отметил, что украинского конфликта удалось бы избежать, если бы Лондон и Вашингтон вместе с союзниками не вели подобную политику. Когда Россия перестанет чувствовать угрозу со стороны Украины, а также когда прекратятся обстрелы Донбасса, возможен мир, подчеркнул он.

Ранее Полянский заявил, что западные «оппоненты» вводят мир в заблуждение, пытаясь показать, что целью действий России является русификация Украины, однако это не соответствует действительности.

Политика,Дмитрий Полянский,ООН,
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