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7 минут назад

Сальдо назвал проведенный украинскими спецслужбами обыск в его доме шоу

ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обыск, проведенный в его доме в Херсоне сотрудниками Государственного бюро расследований Украины (ГБР), шоу и пожалел, что не оставил украинским силовикам для ознакомления больше книг по истории региона.

Сальдо отреагировал на проведенный украинскими спецслужбами обыск в его доме
Фото: СоцсетиСоцсети

"О моем доме, наверное, уже легенды ходят. Его знают все таксисты в Херсоне. Что можно говорить по этому поводу? Шоу. Это же не обыск, это спецназ. Книги. Если бы я знал, что они так будут заходить, я бы штук 50 им оставил таких книг. Пусть бы они ознакомились и вспомнили свою же историю", - сказал он в интервью телеканалу "Крым-24".

Сальдо заявил о намерении ВС РФ вернуть Херсон и Николаев

Ранее пресс-служба украинского ГБР заявила, что сотрудники спецслужб якобы провели обыск в доме Сальдо в Херсоне и обнаружили там книги по истории России и о российской императрице Екатерине II.

Политика,Владимир Сальдо,Верховный суд,
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