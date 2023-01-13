Сальдо отреагировал на проведенный украинскими спецслужбами обыск в его доме

"О моем доме, наверное, уже легенды ходят. Его знают все таксисты в Херсоне. Что можно говорить по этому поводу? Шоу. Это же не обыск, это спецназ. Книги. Если бы я знал, что они так будут заходить, я бы штук 50 им оставил таких книг. Пусть бы они ознакомились и вспомнили свою же историю", - сказал он в интервью телеканалу "Крым-24".