Пригожин отреагировал на вопрос о расхождениях с Минобороны по Соледару

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не стал отвечать на вопрос о расхождениях с Минобороны (МО) в информации по Соледару. Реакцию бизнесмена опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

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Ранее Минобороны сообщило о взятии под котроль населенного пункта Соледар в Донецкой народной республике и участии в боях за город подразделений Воздушно-десантных войск. Сам Пригожин неоднократно заявлял, что в боях за Соледар участвовали исклбчительно бойцы «Вагнера».

Согласно сообщению Пригожина, ответ о причине расхождений публикуемой информации потребуется, но будет дан позже. «Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — заявил глава частной военной компании.