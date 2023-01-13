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1 час назад

Путин поручил рассмотреть вопрос введения штрафов за утечку персональных данных

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Об этом пишет РИА Новости.

Путин поручил рассмотреть вопрос введения штрафов за утечку персональных данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также отмечается, что Кабмин должен представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ. Уточняется, что поручение президента должно быть исполнено в срок до 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной. По его мнению, работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать.

Он также добавил, что позиция комитета в этом вопросе остается неизменной - полное снятие моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных, поскольку ситуация с утечками «критическая».

Политика,Михаил Мишустин,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Роскомнадзор,Госдума,Правительство РФ,
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