Путин поручил рассмотреть наказания за дискриминацию россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету (СК) РФ рассмотреть предложения, касающиеся уголовной ответственности за дискриминацию россиян, живущих за границей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Предложения должны быть рассмотрены до 1 мая. Речь идет об «ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации и соотечественников».

Также президент поручил СК организовать правовую оценку незаконного преследования Украиной журналистов, правозащитников и общественных деятелей.

Список поручений Путин утвердил по итогам заседания Совета по правам человека.

В 2022 году МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом и заявил о «тотальной дискриминации».

Среди наиболее распространенных нарушений дипломаты назвали отказы в предоставлении россиянам услуг (образовательных, медицинских, банковских), меры против российского бизнеса, арест имущества, «принуждения к публичным покаяниям», отстранения от спортивных соревнований, оскорбления, порчу имущества, увольнения с работы, выселения из жилья.