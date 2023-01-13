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1 час назад

Путин поручил рассмотреть наказания за дискриминацию россиян за рубежом

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету (СК) РФ рассмотреть предложения, касающиеся уголовной ответственности за дискриминацию россиян, живущих за границей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил рассмотреть наказания за дискриминацию россиян за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложения должны быть рассмотрены до 1 мая. Речь идет об «ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации и соотечественников».

Также президент поручил СК организовать правовую оценку незаконного преследования Украиной журналистов, правозащитников и общественных деятелей.

Список поручений Путин утвердил по итогам заседания Совета по правам человека.

В 2022 году МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом и заявил о «тотальной дискриминации».

Среди наиболее распространенных нарушений дипломаты назвали отказы в предоставлении россиянам услуг (образовательных, медицинских, банковских), меры против российского бизнеса, арест имущества, «принуждения к публичным покаяниям», отстранения от спортивных соревнований, оскорбления, порчу имущества, увольнения с работы, выселения из жилья.

В МИД также упомянули о нападениях на дипломатические представительства России и борьбу с памятниками советским воинам.

Политика,Владимир Путин,Следственный комитет,МИД России,Совет по правам человека,Госдума,
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