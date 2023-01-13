Глава МАГАТЭ анонсировал новую миссию на Украину

По словам Рафаэля Гросси, на следующей неделе в страну приедут специалисты, которые будут присутствовать на всех атомных объектах.

Руководитель агентства подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ будут постоянно находиться на всех АЭС Украины. При этом агентство рассчитывает, что в стране будут работать 11-12 научных сотрудников.