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1 час назад

Глава МАГАТЭ анонсировал новую миссию на Украину

Говорит Москваиещё 7

По словам Рафаэля Гросси, на следующей неделе в страну приедут специалисты, которые будут присутствовать на всех атомных объектах.

Глава МАГАТЭ анонсировал новую миссию на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Руководитель агентства подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ будут постоянно находиться на всех АЭС Украины. При этом агентство рассчитывает, что в стране будут работать 11-12 научных сотрудников.

Кроме того, Гросси заявил, что консультации с Москвой и Киевом по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продвигаются, «хотя и не так быстро». Он подчеркнул, что ситуация на этом объекте остаётся нестабильной, передаёт ТАСС.

Политика,В мире,МАГАТЭ,
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