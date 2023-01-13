Матвиенко обвинила Запад в убийстве журналистики

Когда-то породив институт журналистики, сегодня Запад убил его, примером чего является задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в Риге. Об этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила на церемонии награждении победителей конкурса «Совет Федерации — палата регионов», приуроченной ко Дню российской печати.

Фото: Пресс-служба Совета Федерацииl Пресс-служба Совета Федерацииl

Она подчеркнула, что Россия требует немедленного освобождения Касема и будет прилагать для этого все силы.

«Думаю, мы имеем право говорить о том, что Запад, когда-то стоявший у истоков этого важного института, сегодня сам же убил журналистику, уничтожил ее. Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Марата Касема», — приводит слова парламентария ТАСС.

Матвиенко заметила, что в сегодняшних реалиях свобода слова становится роскошью в том числе в странах, которые выдают себя за демократические.

«Вместо дискуссии, вместо другой точки зрения в ход идут принуждение и сила. Сегодня западные медиа стали глобальными и формируют единую и обязательную для всех информационную картину. Ее ретранслируют, как под копирку, по всей планете», — добавила Председатель Совфеда.

Как писала «Парламентская газета», Касем был задержан 5 января. Он является гражданином Латвии, проживает в Москве. 30 декабря 2022 года журналист приехал в республику по семейным обстоятельствам. После задержания суд заключил его под стражу. По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.