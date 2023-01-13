Путин высказался о поддержке участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, не только их близкими, но и со стороны государства. Об этом пишет ТАСС.
На встрече с главой Башкирии Радием Хабировым Путин отметил, что страна поддерживает добровольцев и понимает их роль и миссию.
«Конечно, когда человек находится в условиях, [когда] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым», — сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе своего поздравления сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил, что соблюдению прав военнослужащих, добровольцев и мобилизованных необходимо уделять пристальное внимание. При этом он подчеркнул, что у прокуроров есть все необходимые полномочия для оперативного и эффективного решения поставленных задач.