Медведев поблагодарил работающих в зоне СВО журналистов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев по случая Дня российской печати поблагодарил журналистов, которые работают в зоне спецоперации на Украине и рассказывают о подвигах российских военных.
«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии», — написал Медведев, обращаясь к журналистам.
Он добавил, что журналисты за эту правду «рискуют жизнью и здоровьем».
«Спасибо вам за это», — сказал чиновник.
В ноябре военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц был включён в Совет по правам человека.
Также президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента и руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества. В октябре Пегов под Донецком получил ранение в ногу.