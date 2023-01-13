Медведев поблагодарил работающих в зоне СВО журналистов

«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии», — написал Медведев, обращаясь к журналистам.