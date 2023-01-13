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31 минуту назад

Медведев поблагодарил работающих в зоне СВО журналистов за «правду о войне и подвиге»

RT на русском

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев по случая Дня российской печати поблагодарил журналистов, которые работают в зоне спецоперации на Украине и рассказывают о подвигах российских военных.

Медведев поблагодарил работающих в зоне СВО журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии», — написал Медведев, обращаясь к журналистам.

Он добавил, что журналисты за эту правду «рискуют жизнью и здоровьем».

«Спасибо вам за это», — сказал чиновник.

В ноябре военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц был включён в Совет по правам человека.

Также президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента и руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества. В октябре Пегов под Донецком получил ранение в ногу.

Политика,Семен Пегов,Александр Коц,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет по правам человека,Совет безопасности РФ,
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