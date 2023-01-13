Захарова заявила, что Госдеп США серьезно взял ее в разработку

Госдепартамент США поручил своим информационным ресурсам всерьез работать по персоне Марии Захаровой. Об этом в своем Телеграм-канале рассказала сама официальный представитель МИД РФ.
«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски. Тезисы разослали на отработку иноагентам типа "Дождя"* и навальнистов**: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень», - написала Захарова.
Она также добавила, что Госдепартамент на своем сайте разместил ее фото с красными буквами «ложь», в то время как фото Зеленского с надписью «правда». Представитель МИД иронично поблагодарила американское ведомство за размещение ее фотографий в официальных аккаунтах.
Ранее Мария Захарова заявляла, что новые поставки военной техники на Украину провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта и как следствие новые жертвы. Так, по ее словам, Франция еще сильнее втягивается в конфликт, приняв решение о передаче Киеву колесных танков.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями-иноагентами, запрещенными в России