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17 минут назад

Захарова заявила, что Госдеп США серьезно взял ее в разработку

Елена Прошина

Госдепартамент США поручил своим информационным ресурсам всерьез работать по персоне Марии Захаровой. Об этом в своем Телеграм-канале рассказала сама официальный представитель МИД РФ.

Захарова заявила, что Госдеп США серьезно взял ее в разработку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски. Тезисы разослали на отработку иноагентам типа "Дождя"* и навальнистов**: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень», - написала Захарова.

Захарова дала совет Госдепу по Зеленскому

Она также добавила, что Госдепартамент на своем сайте разместил ее фото с красными буквами «ложь», в то время как фото Зеленского с надписью «правда». Представитель МИД иронично поблагодарила американское ведомство за размещение ее фотографий в официальных аккаунтах.

Ранее Мария Захарова заявляла, что новые поставки военной техники на Украину провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта и как следствие новые жертвы. Так, по ее словам, Франция еще сильнее втягивается в конфликт, приняв решение о передаче Киеву колесных танков.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

** ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями-иноагентами, запрещенными в России

Политика,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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