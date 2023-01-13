Захарова заявила, что Госдеп США серьезно взял ее в разработку

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски. Тезисы разослали на отработку иноагентам типа "Дождя"* и навальнистов**: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень», - написала Захарова.