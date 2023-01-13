Клишас допустил конфискацию имущества россиян за оскорбление армии

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает возможным реализовать предложение о конфискации имущества граждан за оскорбление Вооруженных сил, однако необходимо прописать соответствующие формулировки в Уголовный кодекс. Такое мнение сенатор высказал в пятницу, комментируя предложение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина .

Ранее Володин предложил конфисковывать у уехавших россиян имущество за оскорбление России, ее граждан и военнослужащих. По его словам, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также выступил с предложением конфисковать имущество граждан, которые уехали из страны или критикуют ее, и передать его на нужды участников специальной военной операции. Он объяснил, что после начала спецоперации за границей стали замораживать или забирать российские активы, поэтому такие меры были бы оправданны.