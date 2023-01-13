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22 минуты назад

Клишас допустил конфискацию имущества россиян за оскорбление армии

Парламентская газета

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает возможным реализовать предложение о конфискации имущества граждан за оскорбление Вооруженных сил, однако необходимо прописать соответствующие формулировки в Уголовный кодекс. Такое мнение сенатор высказал в пятницу, комментируя предложение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Клишас допустил конфискацию имущества россиян за оскорбление армии
Фото: Пресс-служба Совета ФедерацииlПресс-служба Совета Федерацииl

Ранее Володин предложил конфисковывать у уехавших россиян имущество за оскорбление России, ее граждан и военнослужащих. По его словам, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — цитирует ТАСС Клишаса.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также выступил с предложением конфисковать имущество граждан, которые уехали из страны или критикуют ее, и передать его на нужды участников специальной военной операции. Он объяснил, что после начала спецоперации за границей стали замораживать или забирать российские активы, поэтому такие меры были бы оправданны.

Политика,Сергей Цеков,Андрей Клишас,Вячеслав Володин,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,Госдума,
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