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13 минут назад

В МИД России заявили, что любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал

ТАСС

Любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал, белорусские вооруженные силы и совместная с РФ региональная группировка войск надежно защищают западные рубежи Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В МИД РФ заявили об обречении на провал любых попыток ударить по Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметил, что в последние годы НАТО наращивает ударные подразделения на рубежах Союзного государства, в первую очередь в Польше и Прибалтике.

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"Подается это так, будто речь идет о превентивных действиях, направленных на купирование неких угроз с нашей стороны. При этом если раньше говорилось о якобы временном размещении сил альянса на ротационной основе, то сегодня уже никто не скрывает, что западные военные пришли туда надолго, - добавил он. - Принципиально важно, что именно НАТО приближает военную инфраструктуру к границам Союзного государства. Мы вынуждены реагировать и адекватно отвечать на такие недружественные шаги".

"Насколько велики риски провоцирования эскалации и нанесения ударов со стороны Польши против Белоруссии - это вопрос к военным аналитикам. Напомню только, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и связаны соответствующими обязательствами. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены Вооруженными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской региональной группировкой войск", - подчеркнул Полищук.

Дипломат обратил внимание на разговоры о польских претензиях на земли Белоруссии.

"Что касается разговоров о польских правах на белорусские земли, то напоминания о Речи Посполитой "от моря до моря" и ее "восточных кресах", разумеется, не могут не беспокоить не только Белоруссию, но и Россию как ее ближайшего союзника. Несмотря на то, что такие заявления звучат преимущественно из уст польских политологов и экспертов, они не способствуют разрядке и без того напряженной обстановки в регионе",

Политика,Алексей Полищук,МИД России,НАТО,Пентагон,
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