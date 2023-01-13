В МИД РФ заявили об обречении на провал любых попыток ударить по Белоруссии

"Что касается разговоров о польских правах на белорусские земли, то напоминания о Речи Посполитой "от моря до моря" и ее "восточных кресах", разумеется, не могут не беспокоить не только Белоруссию, но и Россию как ее ближайшего союзника. Несмотря на то, что такие заявления звучат преимущественно из уст польских политологов и экспертов, они не способствуют разрядке и без того напряженной обстановки в регионе",