В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Посол в Турции Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Не наблюдается прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, хотя к настоящему времени экспортировано 17 млн тонн украинского зерна, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Посол РФ в Турции сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке
Фото: ТАССТАСС

Ерхов подчеркнул, что российская сторона все еще фиксирует перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.

Не внушает оптимизма ситуация с российской продукцией, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak.

Среди проблем, с которыми сталкиваются российские производители и поставщики, дипломат назвал блокировку банковских платежей, непомерно высокие страховые тарифы и блокировку доступа к портам.

Ранее минсельхоз Турции сообщал, что почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки». Лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам, отмечало ведомство.

Политика,Алексей Ерхов,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители