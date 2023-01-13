Посол РФ в Турции сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке

Не наблюдается прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, хотя к настоящему времени экспортировано 17 млн тонн украинского зерна, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Фото: ТАСС ТАСС

Ерхов подчеркнул, что российская сторона все еще фиксирует перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.

Не внушает оптимизма ситуация с российской продукцией, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak.

Среди проблем, с которыми сталкиваются российские производители и поставщики, дипломат назвал блокировку банковских платежей, непомерно высокие страховые тарифы и блокировку доступа к портам.