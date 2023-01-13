В МИД РФ описали детали возможных переговоров с Киевом

Лучший вариант переговоров России и Украины в случае возобновления диалога - прямые, без посредников. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.
Как заявил Полищук, отвечая на вопрос, готова ли Москва к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с Киевом, если когда-либо контакты между странами возобновятся, то переговоры, скорее всего, будут именно прямыми. Он объяснил это тем, что когда в переговорах участвуют посредники, то они исходят из своих интересов и влияют на их ход.
"Это (прямые переговоры - "Газета.Ru") было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", — сказал директор второго департамента стран СНГ МИД.
В интервью агентству Алексей Полищук также заявил, что при возобновлении переговоров с Украиной вхождение новых регионов в состав России должно учитываться.