В МИД РФ описали детали возможных переговоров с Киевом

Как заявил Полищук, отвечая на вопрос, готова ли Москва к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с Киевом, если когда-либо контакты между странами возобновятся, то переговоры, скорее всего, будут именно прямыми. Он объяснил это тем, что когда в переговорах участвуют посредники, то они исходят из своих интересов и влияют на их ход.