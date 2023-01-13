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1 час назад

В МИД России назвали Украину орудием в руках Запада

Вечерняя Москва

Киев является орудием в руках западных стран, Россия на деле противостоит не ему, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Об этом в пятницу, 13 января, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В МИД России назвали Украину орудием в руках Запада
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас непросто говорить о перспективах дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Дипломат заметил, что украинцы в вышеуказанном конгломерате выполняют функции «инструмента вооруженной борьбы» с РФ, а страны альянса — роль тыла, поставщика целеуказаний, разведданных и поставщика оружия.

В интервью ТАСС Полищук отметил, что недостатка в предложениях посредничества для урегулирования украинского кризиса в последнее время не наблюдается, свои услуги предлагали около 20 стран.

— К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь, это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта, — рассказал дипломат, заметив, что такие действия не сочетаются с их посредническими амбициями.

В этом же интервью Полищук заметил, что при переговорах с Украиной необходимо будет учитывать новые реалии, в которых частью России стало несколько новых регионов.

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