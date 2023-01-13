В России отреагировали на историю с секретными документами у Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обнаружение секретных документов в кабинете президента США Джо Байдена. Он высмеял лидера Соединенных Штатов и его администрацию за «безответственность», передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Парламентарий напомнил, что совсем недавно Джо Байден пытался обличить бывшего лидера США Дональда Трампа в хранении секретных документов. Байден, подчеркнул Пушков, причитал и задавался вопросами: «Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?»

«И вот теперь сам [Байден] попал в такую же историю», — указал парламентарий.

Пушков также обратил внимание на то, что в офисе Байдена ситуацию с обнаружением секретных файлов назвали «сюрпризом».