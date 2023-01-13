В России отреагировали на историю с секретными документами у Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обнаружение секретных документов в кабинете президента США Джо Байдена. Он высмеял лидера Соединенных Штатов и его администрацию за «безответственность», передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
Парламентарий напомнил, что совсем недавно Джо Байден пытался обличить бывшего лидера США Дональда Трампа в хранении секретных документов. Байден, подчеркнул Пушков, причитал и задавался вопросами: «Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?»
«И вот теперь сам [Байден] попал в такую же историю», — указал парламентарий.
Пушков также обратил внимание на то, что в офисе Байдена ситуацию с обнаружением секретных файлов назвали «сюрпризом».
Ранее телеканал CBS News сообщил, что в кабинете Джо Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные материалы. Документы относятся к периоду, когда сам Байден занимал пост вице-президента, их нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре прошлого года. Сам лидер США заверил, что подобная находка стала для него неожиданностью, а содержание бумаг ему неизвестно. Министерство юстиции США проводит расследование с целью выяснить, как документы попали в частный офис.