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22 минуты назад

В России отреагировали на историю с секретными документами у Байдена

Елена Прошина

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обнаружение секретных документов в кабинете президента США Джо Байдена. Он высмеял лидера Соединенных Штатов и его администрацию за «безответственность», передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

В России отреагировали на историю с секретными документами у Байдена
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий напомнил, что совсем недавно Джо Байден пытался обличить бывшего лидера США Дональда Трампа в хранении секретных документов. Байден, подчеркнул Пушков, причитал и задавался вопросами: «Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?»

«И вот теперь сам [Байден] попал в такую же историю», — указал парламентарий.

Пушков также обратил внимание на то, что в офисе Байдена ситуацию с обнаружением секретных файлов назвали «сюрпризом».

В США одной фразой описали политику действующего президента

Ранее телеканал CBS News сообщил, что в кабинете Джо Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные материалы. Документы относятся к периоду, когда сам Байден занимал пост вице-президента, их нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре прошлого года. Сам лидер США заверил, что подобная находка стала для него неожиданностью, а содержание бумаг ему неизвестно. Министерство юстиции США проводит расследование с целью выяснить, как документы попали в частный офис.

Политика,В мире,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Министерство юстиции США,
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