Посол России похвалил военно-политический нейтралитет Сербии

"Предлагаю с особым вниманием ознакомиться с ответом официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с принятием в Брюсселе совместной декларации ЕС - НАТО. Этот документ обнажил подлинную суть ЕС, вставшего на службу НАТО. Подтвердил полное отсутствие у коллективного Брюсселя собственной политической воли, его подчиненность - через инструментарий альянса - установкам "гегемона" с другого берега Атлантики", - заявил Боцан-Харченко.