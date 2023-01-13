Посол России похвалил военно-политический нейтралитет Сербии

Посол России Александр Боцан-Харченко похвалил военно-политический нейтралитет Сербии на фоне принятия в Брюсселе совместной декларации ЕС - НАТО, сообщает ТАСС.
"Предлагаю с особым вниманием ознакомиться с ответом официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с принятием в Брюсселе совместной декларации ЕС - НАТО. Этот документ обнажил подлинную суть ЕС, вставшего на службу НАТО. Подтвердил полное отсутствие у коллективного Брюсселя собственной политической воли, его подчиненность - через инструментарий альянса - установкам "гегемона" с другого берега Атлантики", - заявил Боцан-Харченко.
Он добавил, что позиция Сербии на этом фоне вызывает уважение своим четким следованием нейтральной политике. Ранее в МИД РФ прокомментировали подписание совместной декларации ЕС - НАТО в Брюсселе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического альянса.