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35 минут назад

Посол России похвалил военно-политический нейтралитет Сербии

Газета.Ruиещё 1

Посол России Александр Боцан-Харченко похвалил военно-политический нейтралитет Сербии на фоне принятия в Брюсселе совместной декларации ЕС - НАТО, сообщает ТАСС.

Посол России похвалил военно-политический нейтралитет Сербии
Фото: ТАССТАСС

"Предлагаю с особым вниманием ознакомиться с ответом официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с принятием в Брюсселе совместной декларации ЕС - НАТО. Этот документ обнажил подлинную суть ЕС, вставшего на службу НАТО. Подтвердил полное отсутствие у коллективного Брюсселя собственной политической воли, его подчиненность - через инструментарий альянса - установкам "гегемона" с другого берега Атлантики", - заявил Боцан-Харченко.

Он добавил, что позиция Сербии на этом фоне вызывает уважение своим четким следованием нейтральной политике. Ранее в МИД РФ прокомментировали подписание совместной декларации ЕС - НАТО в Брюсселе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического альянса.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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