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18 минут назад

Постпред России назвал истоки украинского кризиса

Lenta.ruиещё 2

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал истоки кризиса на Украине. По его словам, они лежат в желании США быть мировым жандармом, передает ТАСС.

Постпред России назвал истоки украинского кризиса
Фото: ТАССТАСС

Дипломат отметил, что западные представители в последнее время выдвигают тезис о том, что специальная военная операция стала рубиконом с точки зрения международного права, из чего может сложиться ощущение, что до этого момента ничего противоправного в мире не происходило.

«Разумеется, это не так. Международное право было неоднократно попрано и изнасиловано задолго до этого. И вовсе не Россией», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что реальные истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами, даже когда речь заходит о безопасности государства, и в стремлении играть роль мирового жандарма, которую он «самолично присвоил».

Ранее Небензя заявил, что Запад оказывает открытое давление на Международный суд ООН в деле по Украине. Он выразил убеждение, что международные принципы Устава ООН возобладают над «псевдоюридическими концепциями» и различными союзами, декларирующими себя как сугубо оборонительные.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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