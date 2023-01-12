Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь

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Малахов отметил, что 11 января отметил в монастыре свой день рождения. По словам ведущего, местный сторож попросил его передать привет Мишустину.

«Будто [сторож] знал, что я вас увижу. Передаю. Они в Дивеево знают, как скромно, не афишируя, вы приезжаете туда молиться», — добавил шоумен.

Премьер-министр, в свою очередь, поблагодарил ведущего за привет.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области, также известный как Дивеево, появился в XIX веке. За столетие до этого, в 1758 году, была создана община будущего монастыря. Ее основала монахиня Александра — бывшая помещица Агафья Мельгунова.