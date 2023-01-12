Небензя: Запад открыто давит на Международный суд ООН в деле по Украине

"Прямо сейчас мы наблюдаем очередную нахрапистую атаку Запада на международное право в виде беспрецедентного злоупотребления статьей 63 статута Международного суда для оказания открытого давления на один из главных органов ООН, - сказал Небензя. - Речь идет о намерении порядка 50 государств, в основном членов ЕС и НАТО, вступить на стороне Украины в находящееся на рассмотрении суда дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года. Многие из этих стран без стеснения говорят о том, что поступают так именно из политических соображений для демонстрации поддержки Киеву".