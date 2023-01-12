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23 минуты назад

Небензя заявил, что Запад открыто давит на Международный суд ООН в деле по Украине

ТАССиещё 1

Западные страны пытаются оказать открытое давление на Международный суд ООН в деле по событиям на Украине, однако в России убеждены, что принципы ООН восторжествуют над псевдоюридическими концепциями. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме верховенства права.

Небензя: Запад открыто давит на Международный суд ООН в деле по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Прямо сейчас мы наблюдаем очередную нахрапистую атаку Запада на международное право в виде беспрецедентного злоупотребления статьей 63 статута Международного суда для оказания открытого давления на один из главных органов ООН, - сказал Небензя. - Речь идет о намерении порядка 50 государств, в основном членов ЕС и НАТО, вступить на стороне Украины в находящееся на рассмотрении суда дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года. Многие из этих стран без стеснения говорят о том, что поступают так именно из политических соображений для демонстрации поддержки Киеву".

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"Мы твердо убеждены, что международное право, цели и принципы, заложенные в Уставе ООН, все равно восторжествуют над псевдоюридическими концепциями типа "миропорядка, основанного на правилах", а также конструкциями наподобие различных "саммитов демократий", НАТО, AUKUS (США, Великобритания и Австралия - прим. ТАСС) и прочих "сугубо оборонительных" союзов, и системами деления государств на "правильные" и "неправильные", - отметил дипломат.

Россия рассчитывает на "более активную роль ООН и ее генерального секретаря в этих вопросах".

"Вызывает разочарование, что продвигаемые Секретариатом ООН непонятные концепции типа "нового видения верховенства права" во многом идут в русле "миропорядка, основанного на правилах". В них нет акцента на важности учета национальных, культурных и религиозных особенностей каждого государства, - обратил внимание постпред РФ. - Наоборот, предпринимается попытка навязать через них государствам - членам ООН шаблонную модель поведения и дать инструкции по государственному и общественному устройству".

Политика,Василий Небензя,НАТО,ЕС,
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