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1 час назад

Власти Ростова-на-Дону оценили возможность наступления ВСУ на город

Lenta.ru

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город неосуществимо. Слова Логвиненко приводит РИА Новости.

Власти Ростова-на-Дону оценили возможность наступления ВСУ на город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так глава ростовской администрации отреагировал на сообщения об обнаружении карт ВСУ, на которых были отмечены планы возможных атак на эти южные российские города.

По словам Логвиненко, войска России способны дать ВСУ достойный отпор.

«Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но я думаю, это невозможно». — заявил он.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий также назвал эти якобы имеющиеся у ВСУ планы неосуществимыми.

В России оценили планы Киева на Крым

Ранее командир одного из российских подразделений с позывным Саныч рассказал, что командование ВСУ планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

Политика,Виктор Водолацкий,Госдума,
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