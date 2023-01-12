Делимханов ответил на обвинения СБУ

Депутат Госдумы России Адам Делимханов ответил на обвинения в свой адрес в посягательстве на территориальную целостность Украины со стороны СБУ, отметив, что отнесся к ним с иронией. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.
«С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества», — написал Делимханов.
Он назвал обвинение «большой честью», которая в очередной раз подтверждает, что Вооруженные силы России и Чечни «точно и мощно бьют по их болевым точкам и заставляют врага совершать ошибки».
«Это также говорит об эффективности и правильности наших действий в деле противостояния их сатанистской идеологии, а также защиты нашей религии, традиций, обычаев и семейных ценностей», — добавил Делимханов.
Кроме того он напомнил, что в течение восьми лет «киевский режим издевался над жителями ДНР и ЛНР», превратив их «жизнь в настоящий ад».
«Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает — караван идет!» — заключил депутат.
Напомним, что ранее служба безопасности Украины заочно предъявила Делимханову обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны и поддержке СВО. По утверждениям СБУ, депутат возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне.