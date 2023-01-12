В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
4 минуты назад

Мишустин напутствовал журналистов цитатой из киноленты "Брат-2"

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин цитатой из киноленты "Брат-2" напутствовал журналистов, что сила - в правде.

Мишустин напутствовал журналистов цитатой из киноленты "Брат-2"
Фото: ТАССТАСС

"Вот как в классике говорили: "В чем сила? Сила - в правде". И именно этим вы занимаетесь. Хочу пожелать вам здоровья, всего самого доброго, и те цели, которые перед нами ставит президент и выполнения которых от нас ожидают наши люди, мы обязательно достигнем", - заверил Мишустин в четверг на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Он поздравил участников церемонии с Днем российской печати, который отмечается 13 января, и назвал его замечательным праздником.

"Я знаю этот праздник и знаю, как относятся к нему те, кто в профессии. У вас замечательная профессия, главное, она еще и творческая", - отметил глава кабмина.

В этот раз в число лауреатов вошли военкоры и другие журналисты, освещающие ситуацию в зоне СВО и на новых территориях РФ. Премию также получил телеведущий Андрей Малахов. Журналист Владимир Сунгоркин, три десятка лет возглавлявший "Комсомольскую правду", удостоен награды посмертно.

Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам за значительные профессиональные достижения. Получить ее могут как российские медиа, так и зарубежные (работающие на русском языке). Мера направлена на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. В сентябре 2021 года правительство увеличило количество ежегодных премий в области СМИ с 10 до 20.

Политика,Владимир Сунгоркин,Михаил Мишустин,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители