Мишустин напутствовал журналистов цитатой из киноленты "Брат-2"

"Вот как в классике говорили: "В чем сила? Сила - в правде". И именно этим вы занимаетесь. Хочу пожелать вам здоровья, всего самого доброго, и те цели, которые перед нами ставит президент и выполнения которых от нас ожидают наши люди, мы обязательно достигнем", - заверил Мишустин в четверг на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.