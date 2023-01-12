Мишустин напутствовал журналистов цитатой из киноленты "Брат-2"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин цитатой из киноленты "Брат-2" напутствовал журналистов, что сила - в правде.
"Вот как в классике говорили: "В чем сила? Сила - в правде". И именно этим вы занимаетесь. Хочу пожелать вам здоровья, всего самого доброго, и те цели, которые перед нами ставит президент и выполнения которых от нас ожидают наши люди, мы обязательно достигнем", - заверил Мишустин в четверг на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.
Он поздравил участников церемонии с Днем российской печати, который отмечается 13 января, и назвал его замечательным праздником.
"Я знаю этот праздник и знаю, как относятся к нему те, кто в профессии. У вас замечательная профессия, главное, она еще и творческая", - отметил глава кабмина.
В этот раз в число лауреатов вошли военкоры и другие журналисты, освещающие ситуацию в зоне СВО и на новых территориях РФ. Премию также получил телеведущий Андрей Малахов. Журналист Владимир Сунгоркин, три десятка лет возглавлявший "Комсомольскую правду", удостоен награды посмертно.
Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам за значительные профессиональные достижения. Получить ее могут как российские медиа, так и зарубежные (работающие на русском языке). Мера направлена на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. В сентябре 2021 года правительство увеличило количество ежегодных премий в области СМИ с 10 до 20.